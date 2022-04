Bester Österreich-Wein aus Straß im Straßertale

Werbung

Österreichs Weißweine sind international viel beachtet, so auch bei der Frankfurt International Wine Trophy, einem großen und internationalen Weinwettbewerb in Deutschland.

Bester Österreich-Wein im Bewerb

Hier wurde im Rahmen einer Verkostung aus 4.100 Weinen von 50 Ländern der „Grauburgunder Symbiose" vom Weingut Peter Dolle aus Straß im Straßertale, Kamptal, mit „Großem Gold 2022" und zum „Besten österreichischen Wein des Wettbewerbs" ausgezeichnet. Dolle vom gleichnamigen Weingut ist Gründungsmitglied der ÖTW (Österreichische Traditionsweingüter) und wurde schon 1991 zum „Winzer des Jahres" gewählt.

In Barriquefässern ausgebaut

Seinen Grauburgunder Symbiose beschreibt der Winzer so: „Er hat neben Vanille rauchige und röstige Aromen aus dem neuen Eichenholzfass mit reicher reifer Frucht, da er beim Ausbau zu 100 % in neuen französischen Barriquefässern und 18 Monate auf der Vollhefe gelagert wurde. Er ist trocken, hat eine hohe Reife und eine komplexe Würze mit cremigem und reichem Mundgefühl und sehr langem Abgang. Als Speisenbegleiter passt er ideal zu Fischgerichten, Käse, Lamm, Steak oder asiatischen Gerichten."

Weingut Dolle erfolgsverwöhnt

Peter Dolle hat bereits eine Vielzahl von erfolgreichen Weinbewertungen für sein Weingut erzielen können. Erst vor kurzem wurde das Weingut in Dänemark vom „Dänischen Weinguide" für seinen „Riesling Ried Gaisberg Privat Kamptal DAC 1 ÖTW 2017" aus 107 österreichischen Rieslingen als Bester gekürt. Auch bei der Mundus Vini-Verkostung 2019 und 2020 auf der weltgrößten Weinfachmesse, der ProWein in Düsseldorf, wurde dieser Riesling mit „Gold" bewertet.

"Mit der Natur leben & arbeiten"

Schon Vater Peter Dolle, langjähriger Bürgermeister und Winzer im Straß im Straßertale, prägte den Weinbau dieses renommierten Weinorts. Wie ein Bio-Winzer betrachtet auch Peter Dolle als „integriert" arbeitender Winzer die Bodenfruchtbarkeit als Grundlage seines Schaffens. Fremdeinwirkungen in die Natur werden daher so gering wie möglich gehalten. „Mit der Natur leben und arbeiten", beschreibt Peter Dolle sein Erfolgkonzept.

Erfolg durch Wissen und Erfahrung

Das Ergebnis seines in vielen Jahren angesammelten Wissens und der reichen Erfahrung spiegelt sich in höchster Weinqualität eindrucksvoll wider. Er ist keine Frage, dass diese Auszeichnung nicht die letzte in der langen Reihe der Erfolge des Weinguts Dolle ist ...

Informationen zur Frankfurt International Wine Trophy findet man unter dem folgenden Link:

www.frankfurt-trophy.com/wine-10198-weingut-peter-dolle-gmbh-grauburgunder-symbiose.html

