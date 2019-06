Eine hochrangige Delegation des südkoreanischen Landwirtschaftsministeriums, die nationale Saatgutbehörde, besuchte Ende Mai auf ihrer Europaexkursion die Arche Noah. In Zeiten des Klimawandels soll auch in Südkorea die Erhaltung seltener lokaler Sorten einen höheren Stellenwert bekommen. Besonders interessiert war man daher an den Erfahrungen der Zusammenarbeit mit der Bio-Landwirtschaft sowie traditionellen Techniken der Saatgut reinigung, Lagerung und Vermehrung.

Als Gastgeschenk wurde dann auch Arche-Noah-Knowhow in Form von Fachbüchern und Saatgutkatalogen mitgegeben. Proben aus der Arche-Noah-Sammlung mussten allerdings dableiben, denn das südkoreanische Gesetz erlaubt keine private Einfuhr von Saatgut. Delegationsleiter Lee Tea Yong zeigte sich besonders beeindruckt von der umfangreichen Arche-Noah-Arbeit und dem Ambiente im Schaugarten.