Böblingen und Krems: Seit 50 Jahren ein Gespann

Werbung

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Böblingen weilte eine Delegation aus Krems in der deutschen Schwesterstadt.

Im Zuge des Stadtfestes in Böblingen (Baden-Württemberg) wurde auch das gemeinsame Kunstprojekt der beiden Städte, „United in Peace“, eröffnet. 14 Künstler konnten die Botschaft „Vielfalt vereint“ aufzeigen. Die Schau ist bis 4. September zu sehen, Krems mit zwei Künstlern – Leo Zogmayer und Fritz Sochurek – vertreten. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Überreichung der Ehrennadel der Stadt Krems in Gold an Oberbürgermeister Stefan Belz.

Besondere Sympathiewerbung war der Auftritt des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein. Gemeinsam mit heimischen Musikgruppen und Fahnenschwingern tanzten und sangen sich Kinder und Erwachsene in die Herzen der Böblinger und machten so hervorragende Sympathiewerbung für Krems und Österreich.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.