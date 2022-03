Neuer Empfang in Dürnstein

Das „Tor zu Niederösterreich“ ist Dürnstein für internationale Gäste laut Landesrat Jochen Danninger – und in „normalen“ Tourismusjahren spürt das die Stadt auch: Eine Million Besucher pro Jahr wurden vor der Pandemie gezählt, an Spitzentagen bis zu 12.000.

Es sind vor allem Kreuzfahrtschiff- (40 Prozent) und Tagestouristen, die mit dem Auto oder Motorrad anreisen (37 Prozent) und in die Stadt strömen, die Radfahrer machen 12 Prozent der Gäste aus. Um in Zukunft das Gedränge im Ortskern und die Belastung für die 90 Bewohner etwas zu minimieren, werden Maßnahmen zur Besucherlenkung gesetzt.

Zum einen wurden vier Besichtigungstouren durch die Altstadt entwickelt, die an der Donaulände starten, die Orientierung erleichtern und an 23 Stationen Infos zu Historie, Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten vermitteln. Auf die Zugangsmöglichkeiten zur Stadt (beispielsweise übers Grüblgassl, das eben komplett erneuert wird) wird aufmerksam gemacht, man hofft, dass dadurch die massive Konzentration auf nur wenige Hotspots vermieden werden kann.

Der Badparkplatz (P1), den Schiffs- und Busgäste als Erstes betreten, soll bis 2023 umgestaltet und attraktiviert werden. Eine Neuordnung der Parkflächen, ein gepflasterter Platz, W-Lan sind geplant, „wir möchten eine Willkommenssituation mit neuer Infrastruktur schaffen“, informierte Bürgermeister Johann Riesenhuber, dass eine „parkähnliche“ Atmosphäre geschaffen werden soll.

Die Radfahrer sollen in Zukunft mit ihrem Drahtesel nicht nur den Weg durch die Stadt nehmen, sondern auch den Treppelweg benützen können – und ihr Rad außerhalb der Stadtmauern abstellen oder in Boxen verwahren können.

Am Rande angesprochen wurde auch ein vor einigen Jahren viel diskutierter „Eintritt“ in die Stadt. „Kein Thema“, so die Aussage Danningers.

In Summe werden 1,7 Mio. Euro investiert, vom Land NÖ kommen 900.000 Euro.

