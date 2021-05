Eine bessere Besucherlenkung sollen die neuen Panoramatafeln bewirken, die am Welterbeplatz in Stein aufgestellt wurden. Stadtmarketing-Chef Horst Berger und sein für Tourismus zuständiger Mitarbeiter Michael Biedermann präsentierten diese den Vertretern der Stadt Krems.

Mit über einer Million touristischer Ankünfte in Stein und einer der schönsten Fußgängerzonen Österreichs gehört Krems zu den touristischen Hotspots des Landes. Das Kremser Stadtmarketing hat nun die wichtigsten touristischen Knotenpunkte erhoben und spricht mit den neuen Panorama-Infotafeln die Besucher gezielt an, um sie durch Stein und Krems und in die Innenstadt zu lenken.

Vom Kremser „Studio Ideenladen“ wurde dazu ein trendiger, touristisch relevanter Stadtplan entwickelt, auf dem kulturelle und touristische Highlights klar erkennbar sind. Farblich und grafisch wurden die Tafeln auf die neue Werbelinie des Stadtmarketings mit dem Slogan „Krems. So viel mehr.“ abgestimmt und bieten so einen einheitlichen roten Faden durch die Stadt Krems.