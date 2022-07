Umbau des Paudorfer Rathauses gestartet

Werbung

Reges Treiben herrscht gerade im Rathaus: Vergangene Woche haben die Umbauarbeiten am Gebäude begonnen.

„Der Betrieb wird uneingeschränkt fortgeführt“, berichtet Bürgermeister Martin Rennhofer. Die Gemeinde-Mitarbeiter sind zwischenzeitlich in den Sitzungssaal im Obergeschoss übersiedelt und arbeiten von dort weiter.

„Im Wesentlichen wurde der Umbau schon in der vergangenen Periode geplant“, so Rennhofer. „Die Arbeitsplätze im Untergeschoss werden modernisiert und den aktuellen arbeitsrechtlichen Bestimmungen angepasst. Außerdem wird eine umfassende thermische Sanierung am Gebäude vorgenommen.“ Fenster und Fassade werden erneuert.

Die Planungen wurden reduziert: So wird der Sitzungssaal nicht vergrößert und auch am Bereich der Feuerwehr wird nichts geändert.

Rund 270.000 Euro der Kosten werden vom Land, weitere rund 270.000 Euro vom Bund gefördert. Der Gemeinde entstehen für das Projekt Kosten von rund 47.000 Euro.

