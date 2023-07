2,1 Millionen Kubikmeter Wasser brauchen Kremser im Jahr

Der Tag der offenen Tür richtete sich an Jugendliche und diente zur Wissensvermittlung. Denn Trinkwasser aus der Wasserleitung ist nicht selbstverständlich.

Kremser Wasserwerk ist zukunftssicher

Das Kremser Wasserwerk feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag und vermittelte die Bedeutung von sauberem Wasser an Kremser Schülerinnen und Schüler. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel und für uns oft selbstverständlich. Doch hinter der täglichen Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser steckt viel Arbeit und Infrastruktur. „Unser Wasser ist gesund und schmeckt so gut wie Mineralwasser“, stellt Bürgermeister Reinhard Resch fest und ergänzt: „Damit diese Qualität erhalten bleibt und die Versorgung auch in Zukunft gesichert ist, sind laufend Investitionen in die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen notwendig.“

In fünf Jahren elf Millionen investiert

Das städtische Wasserwerk hat in den letzten fünf Jahren Investitionen in Höhe von elf Millionen Euro getätigt. Diese flossen unter anderem in die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen. Die Errichtung der Pumpstation Beethovenstraße und in die Erneuerung der UV-Desinfektionsanlagen in den Pumpwerken Landersdorf und Schlickendorf sowie die Erweiterung des Brunnenhauses sind nur einige Beispiele dafür. Das Wasserwerk Krems verfügt über zwei Trinkwasserversorgungsanlagen und drei Trinkwassergewinnungsstellen.

174 Kilometer Rohre, 24 Pumpstationen

Zudem sind 24 Pumpstationen mit insgesamt 48 Pumpen im Einsatz, die eine Gesamtpumpenleistung von 1.422 Kilowatt erzielen. Das Hauptrohrnetz erstreckt sich über etwa 174 Kilometer und versorgt insgesamt 5.436 Hausanschlüsse. Der Wasserverbrauch beträgt in Krems pro Kopf 140 Liter pro Tag, während der Gesamtverbrauch bei 2,1 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegt. Angesichts dieser Zahlen und Fakten ist es von großer Bedeutung, dass wir bewusst mit unserem Wasserverbrauch umgehen.

Trinkwasser für viele Zwecke im Einsatz

Jede Kremserin und jeder Kremser benötigt täglich etwa zwei bis drei Liter Trinkwasser zum Trinken. Ein weitaus größerer Teil wird jedoch für andere Zwecke verwendet, wie beispielsweise für Körperpflege (41 Prozent) oder die Toilettenspülung (31 Prozent). Auch beim Wäschewaschen (elf Prozent) und anderen Haushaltsaktivitäten wird Wasser verbraucht.

Appell: „Sorgfältig mit Wasser umgehen!“

Das Kremser Wasserwerk appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, sorgsam mit dem kostbaren Gut Wasser umzugehen. Trinkwasser ist unverzichtbar und sollte nicht verschwendet werden. Durch bewusstes Verhalten und die Reduzierung des Wasserverbrauchs können wir alle dazu beitragen, eine nachhaltige Wasserversorgung für die Zukunft zu gewährleisten.