Sorgenfalten wegen Fachkräftemangels in der Region Krems

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Aus den vielen Rückmeldungen der heimischen Unternehmer kristallisieren sich zwei Themen als dominant heraus: Energie und Fachkräftemangel.

Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann und sein Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck haben darauf reagiert. „Die enormen Steigerungen bei den Energiepreisen, teils bis zum Zehnfachen, waren Thema bei unserem Beratungsabend“, will Hagmann Hilfe bieten. „Wir brauchen stabile Preise, um kalkulieren zu können.“ Ein möglicher neuer Weg: Bildung von Energiegemeinschaften. „Wir wollen da alle ins Boot holen, auch die Banken und Gemeinden“, so der Obmann. „Die Unternehmer wollen sich selbst helfen, nicht warten. Die Wichtigkeit des Themas wurde erkannt.“

Das zweite große Thema, das Unternehmer derzeit beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. „Die Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden, steigt“, sehen Hagmann und Lang-Zmeck einen positiven Trend. „Die Betriebe erkennen, dass sie ausbilden müssen.“

Die heimische Lehrlingsausbildung weise eine hohe Expertise auf. Viele andere Länder beneideten Österreich um diese Form der dualen Ausbildung. Hagmann: „Es gibt eine enorme Vielfalt an Möglichkeiten wie Lehre mit Matura, Lehre nach der Matura. Und darüber hinaus existiert eine enorme Durchlässigkeit. Es gibt Chancen wie nie zuvor!“

Wichtig seien dabei auch Partner, mit denen die WK zusammenarbeite. Neben der Indus-trie seien die Schulen und die Arbeiterkammer auf diesem Gebiet wichtige Partner. Hagmann: „Das Image ist immer noch ein Thema, aber die Leute werden erkennen, welche Chancen sich ihnen bieten.“

Last not least gilt das Augenmerk der Wirtschaftsvertreter dem lokalen Einkauf. „150 Betriebe aus unserer Region sind schon in der Initiative ,Ich kauf lokal‘ dabei“, freut sich Lang-Zmeck. In erster Linie gelte es den Kunden zu vermitteln, dass das Vermeiden von Online-Käufen die Region stärke. „Aber es ist auch wichtig, dass die Händler erkennen, dass sie gute Beratung bieten müssen und gutes Kundenservice extrem wichtig ist.“

www.ich-kauf-lokal.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.