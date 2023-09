„Genuss und Wirtschaft“: Messe in Furth

Die „Further Wirtschaft“ hat sich neu konstituiert: Den alten und neuen Vorstand bilden Martin Menhart und Peter Schöller, neu sind Dieter Urbanek-Böhm als Kassier und Stellvertreter Markus Ebner, Wolfgang Übl als Schriftführer und als Stellvertreterin Maria Schöller sowie Wolfgang Kiss als Kassaprüfer und Stellvertreter Gerald Streibel.

Eine der ersten Aktivitäten ist die Messe „Genuss und Wirtschaft“, bei der sich die Wirtschaft der Bevölkerung am Firmengelände der Firma Menhart vorstellt: Am Freitag, 15. September, wird um 14 Uhr mit dem Bieranstich gestartet, um 15 Uhr treten die Funny Birds Linedancer auf. Festende ist um 19 Uhr. Am Samstag, 16. September ist das Fest von 9 bis 16 Uhr, Höhepunkt ist der Frühschoppen um 10 Uhr.

An beiden Tagen präsentieren sich unter anderem das I-Center Menhart, Floristik Maier-Preisl, die Firma Schöllergärten, Baumeister Kiss, die Vitalounge von Andrea Kämmerer, der Verein Fahr mit Furth, die Energetik- und Aromapraxis sowie Mentaltrainerin Brigitte Skopek und Dagmar Bauer, die Wachauer Pilzmanufaktur NANA, die Firma Trifan Bau, Wohnen Ebner, Anita Urbanek-Böhm mit Wohlfühlprodukten, Zwirnhexerl und Häckelfee Rockenbauer, der Verschönerungsverein Furth oder die Firma Pickem.

Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Die Bäckerei und Café Franz Kittel, die Edeldestillerie Zwicker, das Restaurant Schickh, die Winzer Edlinger und Hackner und „dei Greisslerei “ sorgen für das leibliche Wohl. Außerdem: Tombola und eine Rätselrallye für Kinder. Programm unter: www.furth.at!