Grunddorf: In Feuerwehr-Kasse fehlen 130.000 Euro .

Malversationen in großem Stil sind in der Feuerwehr Grunddorf aufgeflogen. Rund 130.000 Euro fehlen. Der langjährige Verwalter, der seit 30 Jahren Mitglied und seit 21 Jahren in der verantwortungsvollen Position war, steht unter Betrugsverdacht. Die Polizei ermittelt.