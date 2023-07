Kremserin ergaunerte mit erfundenen Schicksalsschlägen Geld

Die Präsentation einer Kontakt suchenden Kremserin im Internet weckte das Interesse eines Waldviertlers. Er sprang auf die anregenden und verheißungsvollen Unterhaltungen an und mit Intensivierung der Kontakte und dem Austausch von Nacktbildern wurde die Baumarktmitarbeiterin für ihn zu einer wahren Femme-Fatale.

Gehirn-OP und Unfall brachten 30.000 Euro

Dass die 25-Jährige verschuldet war und wegen eines Exekutionsverfahrens dringend Geld brauchte, wusste der Waldviertler nicht. Er fiel auf die Mitleidsmasche der Kremserin - es stünde ihr eine teure Gehirnoperation bevor und sie müsse Anwaltskosten wegen eines Unfalls bezahlen - herein. Insgesamt übergab er ihr 30.000 Euro.

Ergaunertes Geld verpulvert

Statt mit dem ergaunerten Geld ihre zahlreichen Gläubiger zu befriedigen, ging die Kremserin auf Shopping-Tour und verpulverte das Geld. Als die Mitleidsmasche bei dem Waldviertler nicht mehr zog und die Geldquelle zu versiegen drohte, verlegte sich die Kremserin auf Erpressung. Sie drohte ihm an, die intimen Bilder in seinem Bekanntenkreis und an seinem Arbeitsplatz publik zu machen und ihn der Belästigung zu beschuldigen.

Erpressung brachte 70.000 Euro

Um die angedrohte Vernichtung der gesellschaftlichen Stellung und wirtschaftlichen Existenz abzuwenden, zahlte der Waldviertler 70.000 Euro. Zu einer weiteren Geldforderung von 100.000 Euro kam es nicht, da ein geplanter Helfer der Kremserin nicht mitspielte.

Angeklagte zeigte sich teilgeständig

Die Kremserin zeigte sich beim Prozess teilgeständig. Die Erpressung und die Betrugshandlungen gab sie zu. Zum Vorwurf der betrügerischen Krida zeigte sie weniger Einsicht. Sie habe für Geld kein Gespür und letztlich habe man ihr die Eigenverantwortung ja entzogen und einen finanziellen Vormund vor die Nase gesetzt, erklärte sie.

Teilbedingte Strafe für Kremserin

Die Richterin sah es anders und verhängte im Sinne der Anklage über die bislang unbescholtene Kremserin eine teilbedingte Freiheitsstrafe: Drei Jahre, davon muss die 25-Jährige ein Jahr hinter Gittern absitzen. Nicht rechtskräftig.