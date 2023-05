Schnapsbenebelter zog eine Spur der Verwüstung in Gars

Sichtlich zerknirscht gab sich der 40-jährige Spanier vor Gericht, und er entschuldigte sich gleich zu Prozessbeginn für sein unrühmliches Benehmen am 7. Jänner diese Jahres in Gars. Wegen privater Probleme in seiner Heimat, habe er Tapetenwechsel benötigt und Trost bei einer befreundeten Bekannten im Bezirk Krems gesucht. An jenem Tag sei man nach Gars in eine Pizzeria gefahren, und dort habe er einige Schnäpse getrunken.

„Schnäpse haben alles gelöscht“

Die Schnäpse zeigten sowohl beim Spanier als auch bei der Bekannten Wirkung: Der 33-Jährigen wurde schlecht, und sie verließ das Lokal. Er kam hinterher, und es folgte ein Streit, der in einem Gerangel endete. Dabei biss er zu, sie konterte mit einer Ohrfeige. Als er zu Sturz kam und sie ihm aufhelfen wollte, trat er wild um sich und erwischte die Frau im Gesicht. Letztlich brachte die Rettung den Ausgerasteten ins Spital in Horn. Dazu befragt, konnte der Andalusier nur mit den Schultern zucken: „Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Schnäpse haben alles gelöscht. Aber es wird schon so gewesen sein.“

Schaden von über 20.000 Euro verursacht

Verarztet und vom Spital entlassen, überkam es den Spanier erneut: Er demolierte mehrere geparkte Fahrzeuge und eine Eingangstür eines Mehrparteienhauses, schlug Fensterscheiben ein und fackelte ein Auto ab. Dann drang er noch in ein Geschäft ein und verwüstete es. Schaden: über 15.000 Euro. Insgesamt richtete der aggressive Mann einen Gesamtschaden von über 20.000 Euro an.

Der bislang unbescholtene Spanier wurde unter anderem wegen Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Forderungen der Privatbeteiligten wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

