Rossatz: Auf Alkohol-Suche wurde Urlauber zum Eindringling

Schwer betrunken wankte am 23. Oktober gegen 1.30 Uhr ein Urlauber (67) aus St. Gilgen (Salzburg) am Heimweg von einem Heurigen in sein Quartier. Weil er noch immer durstig war, bog er in ein Weingut ab, dessen Tor unversperrt war.

Eindringling vom Hausbesitzer festgehalten

Dabei kam er in die Wohnräume einer Praktikantin, die über den nächtlichen Besuch nicht besonders erfreut war. Der alarmierte Hausherr rief die Polizei zu Hilfe und hielt den Eindringling bis zum Eintreffen der Funkstreife fest. Die folgende Klärung des Sachverhalts war schwierig. Das Verhalten des Mannes schwankte zwischen Kooperationsbereitschaft, Widerstand und Provokationen.

Zweiter Alkoholisierter lag auf Bank im Freien

Schließlich wurden die Beamten noch auf einen Freund des Alkoholisierten aufmerksam, der – nicht minder alkoholisiert – auf einer nahen Parkbank im Freien schlief. Da die Befürchtung bestand, dass die beiden ihr Quartier nicht finden würden, wurden sie von der Polizei nach Hause eskortiert. Weil die beiden den Schlüssel nicht finden konnten, musste auch noch der Quartiergeber geweckt werden.

Der versprach, sich darum zu kümmern, dass die beiden das Haus nicht mehr verlassen würden. Gegen den St. Gilgener gibt es nun einige Anzeigen. Ob er sich an die nächtlichen Vorkommnisse erinnern konnte, als er wieder zu sich kam, ist nicht bekannt.