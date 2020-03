Gernot Bittermann (57) ist der neue Kommandant der Polizeiinspektion Hadersdorf. Bereits seit November 2019 ist dort Heinrich Rohringer (51) Stellvertreter.

Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky, der dem neuen Polizeichef zur Bestellung gratulierte, lobt dessen Qualifikationen, vor allem die offene Art, „die sich auf die Intensivierung des Kontakts zur Bevölkerung positiv auswirken wird“.

„Ich arbeite gerne mit jungen Beamten zusammen“

Bittermann, der seit 1977 im Polizeidienst steht, war 27 Jahre lang in Wien (1. Bezirk) tätig, kam dann für zwei Jahre auf die Polizeiinspektion Langenlois, eher er sechs Jahre lang in Krems Dienst versah. Zuletzt war der in Mautern wohnhafte, verheiratete Vater zweier Söhne dann erneut – diesmal für sechs Jahre – auf der Polizeiinspektion Langenlois tätig.

Martin Kalchhauser, privat Heinrich Rohringer (kl. Bild) ist Stellvertreter.

Bittermann leitet jetzt den mit 13 Beamten systemisierten Posten, der mit Ausnahme der Kremser PI gemeinsam mit Langenlois als am stärksten belastete Dienststelle im ganzen Bezirk Krems gilt. „Ich arbeite gerne mit jungen Beamten zusammen“, erklärt der neue Hadersdorfer Polizei-Chef. „Es geht mir darum, dass wir mit Motivation und Engagement den an uns gestellten, immer vielfältiger werdenden Aufgaben entsprechen.“

Bereits die letzten sechs Jahre hat Bittermann in Langenlois mit seinem nunmehrigen Vize Heinrich Rohringer zusammengearbeitet. „Er ist fachlich top und vor allem im Kriminaldienst äußerst versiert“, freut sich der neue Inspektions-Chef auf die gemeinsamen Jahre mit seinem Stellvertreter in der Kamptalgemeinde.