LEADER-Initiative im Kamptal: Netzwerk für Gründer im Einsatz

Die meisten Partner der regionalen Initiative waren beim Netzwerktreffen im Firmengebäude von MBIT in Diendorf am Kamp dabei, um nächste Aktivitäten zum Wettbewerb zu besprechen. Hauptziel des Gründungswettbewerbs ist die Wiederbelegung von leerstehenden Geschäftslokalen in den 25 Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region Kamptal. Primär richtet sich dieser Wettbewerb daher auch an Menschen, die in den Bereichen Handel, Gastronomie oder Dienstleistungen – also Branchen mit Kundenverkehr – Ideen für neue Geschäftsmodelle haben bzw. sich bereits mit Gründungsgedanken befassen.

Die besten fünf Konzepte gewinnen

Im Gegensatz zu vielen anderen Fördermodellen setzt diese Initiative bei der gezielten fachlichen Unterstützung und Begleitung der Gründer im Verlauf der ersten beiden Betriebsjahre an. Die besten fünf Unternehmenskonzepte werden Ende Mai durch eine Fachjury prämiert und mit folgenden Leistungen unterstützt: strategische Beratung durch Business Coaches, Marketingberatung und Leistungen von Werbeagenturen, Steuerberatung und Notariatsleistungen, Bankdienstleistungen, IT- und Netzwerkdienstleistungen, ein Medienpaket bei Geschäftsgründung und Mobilitätshilfe. Zusätzlich fördert die LEADER-Region Kamptal die Umsetzung des Wettbewerbs, indem die Kosten von einem Projektmanagement, Marketingleistungen, Raummieten, etc. übernommen werden.

Belebung von Ortszentren als Ziel

„Wir haben in den letzten Wochen einige Anfragen bekommen und sind gespannt welche Geschäftskonzepte bis zum 30. April eingereicht werden. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir zur Belebung von Ortszentren beitragen und Gründerinnen und Gründer professionell unterstützen“, informierte Josef Edlinger, Obmann der LEADER-Region und Abgeordneter zum NÖ Landtag, beim ersten Treffen der Netzwerkpartner. „Wir sind gefordert den Wettbewerb in einer Region, die über drei Bezirke reicht, bekannt zu machen. Rückfragen in den Gemeinden zeigen, dass der Wettbewerb wahrgenommen wird und dass es Interessierte gibt. Besonders stolz sind wir auf unsere Netzwerkpartner, die von Beginn an hinter dem Pilotprojekt stehen und uns und die Gründerinnen und Gründer mit ihrem Know-how unterstützen.“ Dank eines breiten Netzwerks an Partnern aus der Wirtschaft: Steuerberater, I- Experten, Marketingexperten, Notare, etc. werden Gründern durch kostenlose Sachleistungen im Wert von 80.000 Euro in der herausfordernden Anfangsphase unterstützt.

Bewerbungsfrist endet am 30. April

Mit den Beratern von riz up, Gründeragentur des Landes NÖ, können viele Fragen zur Unternehmensgründung geklärt und Business- und Finanzpläne erarbeitet werden. Die Geschäftsstellen der Wirtschaftskammern informieren über Fördermöglichkeiten. Martin Böhacker, MBIT: „Bei MBIT arbeiten viele junge Menschen, die sich nebenberuflich selbstständig machen. Mir ist wichtig, dass ich Gründerinnen und Gründer mit neuen Geschäftsideen unterstützen und begleiten kann, da ein gesunder Wettbewerb nur möglich ist, wenn regionale Unternehmensvielfalt vorhanden ist. Ich nehme meine Rolle als Netzwerkpartner aktiv war, indem ich Personen in meinem Umfeld über den Wettbewerb informiere und mein Netzwerk aktiviere“. Nach der sechsmonatigen Bewerbungsphase – vom 24. Oktober 2022 bis 30. April 2023 - werden im Mai 2023 die besten fünf Unternehmenskonzepte durch eine Fachjury prämiert.

