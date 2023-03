Neuer Job für Steiner Gefängnis-Chef?

Christian Timm, 59, ist seit September 2017 Leiter der Strafvollzugsanstalt Stein, nachdem er dieser schon von Jänner 2008 an fünf Jahre vorstand. Jetzt könnte er sich nochmals neu orientieren.

„Habe Bewerbungsgesuch abgegeben“

Auf Anfrage der NÖN, ob die Gerüchte stimmen, dass er nach Wien wechseln wolle, meint Timm: „Ich kann bestätigen, dass ich ein Bewerbungsgesuch abgegeben habe.“ Es gehe um die Stelle der Leitung der Personalabteilung für den gesamten Strafvollzug, zu der die Zuständigkeit für fast 4.000 Bedienstete in den 29 Justizanstalten und der Strafvollzugsakademie gehören.

Laufendes Verfahren, Entscheidung offen

Die Entscheidung im Verfahren liege bei der Justizministerin. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, und es ist alles offen.“ Es sei ungewiss, ob er zum Zug komme, daher könne und wolle er auch keine Angabe zum Zeithorizont machen.

Noch einmal eine Herausforderung

Auf die Frage nach dem Grund für sein Interesse am Top-Job in Wien meint Timm: „Ich werde im Herbst 60 und bin mit elf Jahren an der Spitze der Justizanstalt Stein der zweitlängst dienende Leiter hier. Einmal möchte ich noch eine neue Herausforderung annehmen.“ Der Job im Ministerium biete ein spannendes Tätigkeitsfeld, in dem sich zuletzt enorm viel verändert habe. „Es geht um eine Neuausrichtung im Personalmanagement, und da könnte ich einiges an Erfahrung einbringen.“

Seit 20 Jahren in Führungspositionen

Der in der Gemeinde Grafenwörth wohnhafte Justizbeamte hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen. Nach seinem Beginn als Justizwachebeamter nach der Matura am BRG Ringstraße und dem berufsbegleitenden Studium der Rechtswissenschaften (Mag. iur.) war Timm 2002 bis 2007 Leiter der JA Simmering, kam Anfang 2008 für fünf Jahre als Leiter nach Stein, um danach zwei Jahre als stellvertretender Vollzugsdirektor und weitere zwei in der Generaldirektion des BMJ zu arbeiten. Im September 2017 begann er seine zweite Periode als Chef in Stein.

Nur bewachen ist zu wenig

