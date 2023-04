Türöffnung: Egelseer Feuerwehr rettete eine Pizza

Zu einem durchaus kuriosen Einsatz wurden die Mitglieder der Feuerwache Egelsee am Abend des Mittwochs gerufen.

Auch Handy lag in der Wohnung

Ein junger Mann, der dort in einem Mehrparteienhaus wohnt, hatte sich ausgesperrt, als er nur kurz seinen Müll wegbringen wollte. Das viel größere Problem in diesem Zusammenhang war jedoch, dass er eine Pizza im Backrohr hatte und diese kurz davor war, zu verkohlen. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.15 Uhr, nachdem der Mann - auch sein Handy lag in der Wohnung! - ein Auto angehalten und den Lenker um Hilfe gebeten hatte.

FF hatte die Tür rasch offen

Bereits nach wenigen Minuten konnten zwei Fahrzeuge der Feuerwache Egelsee Richtung Einsatzort ausrücken. Dort eingetroffen, stellte sich heraus, dass die Eingangstür zu dem Mehrparteienhaus ins Schloss gefallen war. Jedoch genügten einige wenige Handgriffe, um die Tür unbeschädigt öffnen zu können. Die Mitglieder der Feuerwehr ermöglichten dem Mann, in seine Wohnung zu gelangen, ehe der Ofen einen Brand auslösen hatte können.

Pizza noch zum Teil genießbar

Am Ende gab es schließlich auch aus der Küche noch gute Nachrichten: Die Pizza konnte rechtzeitig aus dem Backrohr geholt werden, ehe sie komplett verkohlte. So waren zumindest Teile davon noch genießbar. Ob der junge Mann nach all der Aufregung noch Appetit auf sein Abendessen hatte, ist allerdings nicht überliefert ...

