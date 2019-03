Zum Glück hatten die Einsatzkräfte das Geschehen rasch im Griff! Ein Küchenbrand im zweiten Stock eines siebenstöckigen Hochhauses in der St.-Paul-Gasse in Krems-Mitterau bedrohte am 1. März auch die Nachbarwohnungen. Drei Frauen landeten mit leichten Rauchgasvergiftungen im Spital.

Fett am Herd löste Brand aus

Weil eine 75-jährige Bewohnerin einen Topf mit Frittierfett unbeobachtet auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen hatte, kam es am Freitag, 1. März, gegen 12 Uhr zum Brand in der Küche ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Hochhauses in der St.-Paul-Gasse. Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Hilfskräfte zur Folge.

Auch Drehleiter in Stellung

37 Helfer der Feuerwehren Krems und Gneixendorf rückten mit sieben Fahrzeugen, darunter der Drehleiter, an. Mit drei Streifen war die Polizei im Einsatz, und auch zwei Rettungsfahrzeuge sowie das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des Kremser Roten Kreuzes eilten zum Notfallort.

Rauchgasvergiftung erlitten

Drei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, konnten diese selbstständig verlassen. Neben der Besitzerin waren dies zwei Verwandte - eine weitere Frau (21), die geistesgegenwärtig den Notruf an die Feuerwehr abgesetzt hatte, und eine 15-jährige Jugendliche. Alle kamen nach Behandlung an Ort und Stelle mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Universitätsklinikum.

FF-Einsatz verlief professionell

Auf routinierte Weise ging die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung vor. Atemschutzgeräteträger setzten einen mobilen Rauchverschluss an der Wohnungstür und löschten die in Vollbrand stehende Küche in kurzer Zeit. Das Stiegenhaus selbst blieb aufgrund des geringen Rauchaustrittes und des schnellen Handelns der Einsatzkräfte nahezu rauchfrei.

Für Katze kam Hilfe zu spät

Parallel zur Brandbekämpfung wurden von weiteren Trupps die umliegenden Wohnungen evakuiert und auf Brandgase und ihre Belastung mit Kohlenmonoxid kontrolliert. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung wurde auch eine vermisste Katze gefunden, die sich in einem Nebenraum versteckt hatte. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät.

"Müssten Küche abbauen!"

Mit dem Ablauf des heiklen Einsatzes und der Kooperation mit den anderen Hilfskräften zeigt sich der Kommandant der FF Krems, Gerhard Urschler, zufrieden. "Der Einsatz in der Küche war nicht einfach. Wir mussten sie zum Löschen sogar teilweise abbauen!" Auch er ist froh, dass die Sache für die Bewohner glimpflch ausgegangen ist.

Nachbarwohnungen belastet

Lob spendet der FF-Chef dem umsichtigen Vorgehen seiner Kollegen: "Vor allem war wichtig, auch die anderen Wohnungen auf die CO-Konzentration hin zu untersuchen. Wir haben in einigen Räumen enorm hohe Werte festgestellt." Nach entsprechender Belüftung der betroffenen Bereiche und Kontrollen mit der Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach fast zwei Stunden beendet werden.

Schaulustige waren abgelenkt

Vermutlich, weil sie ihre Aufmerksamkeit dem Geschehen am Brandort statt dem auf der Straße schenkte, fuhren unweit von der Einsatzstelle zwei Pkws zusammen. Dort gab es zum Glück nur Sachschaden zu beklagen ...

