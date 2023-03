Kremser HLF-Schüler feierten „ihren Abend“

Nach der zweijährigen Zwangspause entführten die Schüler ihre Gäste unter dem Motto „Notre Soirèe - Unser Abend“ musikalisch und kulinarisch nach Frankreich. Sie hatten dazu mit großem Einsatz ein zauberhaftes Flair in die Österreichhallen gezaubert. Zu den Klängen des allseits bekannten Liedes „Champs-Elysees“, eröffneten 26 Tanzpaare das festliche Event mit einer perfekten Darbietung und begeisterten damit alle Gäste.

HLF-Direktorin sichtlich gerührt

Auch viele anwesende Direktoren der anderen Kremser Schulen wie Barbara Faltl (BORG), Bärbel Jungmeier (Piaristen), Elisabeth Buchinger-Glaser (BRG Ringstraße), Sabine Hardegger (HLM/HLW) und Dieter Faltl (Weinbauschule) ließen sich vom französischen Feeling mitreißen. HLF-Direktorin Birgit Wagner, die in ihrer Ansprache sichtlich gerührt auf der Bühne stand, bedankte sich bei allen, die diesen Abend ermöglicht hatten.

Warmes Ambiente geschaffen

Mitverantwortlich für den reibungslosen Ablauf war auch Clemens Karner, der seine Schülerinnen und Schüler bei der gesamten Organsisation mit vollem Elan untestützte. Als hochrangiger Vertreter der Poltik war Landtagsabgeordneter Josef Edlinger mit dabei und konnte viele Lacher aus dem Publikum verbuchen. „Ungeschminkt verbreiten diese Hallen einen morbiden Charme, aber ihr habt ein tolles Ambiente geschaffen“, war sein Lob für die große Leistung der Abschlussklassen.

Verborgene Talente gezeigt

Regen Anklang fand auch das Angebot der Disco. Das Tanzorchester Cremisa begleitete die Tanznacht mit gut ausgewählten Stücken für die Tanzbegeisterten bis in die frühen Morgenstunden. Gemäß dem zweiten Motto des Abends, „A night of hidden talents“, dürfen die Absolventen nun nach ihrer Schulkarriere und der Ballorganisation, die bereits verborgene Talente offenlegten, alles entfalten was noch in ihnen steckt.

