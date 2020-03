Nach Tirol, Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich stattete ein 40-jähriger Rumäne mit zwei Landsleuten auch Supermärkten in Niederösterreich einen Besuch ab. Das Trio legte sich in den Geschäften auf die Lauer, um vor allem betagten Kundinnen die Geldbörse zu stehlen.

Dabei ging das Trio nach eintrainierter Methode vor: Einer lenkt das einkaufsgestresste Opfer ab, einer stiehlt die Börse und übergibt diese an den dritten Kumpanen, der dann sofort das Geschäft verlässt. Markt-Kundinnen in Langenlois, Pöchlarn, Sieghartskirchen und Marchegg wurden Opfer des Trios. In manchen Geldbörsen fanden die Diebe auch die Geheimnummern der Bankomatkarten und plünderten damit dann auch noch die Sparkonten.

Mit dem Wissen, dass seine beiden Kumpanen bereits verurteilt wurden und ihn belastet haben, legte der 40-Jährige schließlich ein umfassendes Geständnis ab.

Für den in seiner Heimat vorbestraften Rumänen setzte es wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel eine zweijährige Gefängnisstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.