13 Feuerwehren bei Brand im Schweinestall im Einsatz .

In Marbach im Felde in der Gemeinde Rastenfeld (Bezirk Krems) ist am Freitagvormittag ein Schweinestall in Flammen aufgegangen. 13 Feuerwehren mit 120 Mitgliedern rückten aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Das Schicksal von etwa 600 Tieren stand vorerst nicht fest.