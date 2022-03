130-Jahr-Jubiläum: Museum öffnet wieder

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Das „museumkrems“ im ehemaligen Dominikanerkloster feiert heuer seinen 130. Geburtstag. Eröffnet wird die Jubiläumssaison am Samstag, 26. März, 11 Uhr, mit der Ausstellung „Der Wein ist schon reif in der Schale. Ein Blick in die Sammlungen“.

Die Künstlerin Haruko Maeda setzt darin Objekte aus den historischen Sammlungen des „museumkrems“ gemeinsam mit ihrer zeitgenössischen Kunst in Szene. Auf diese Weise spannt sie den Bogen über 130 Jahre Sammlungsgeschichte des „museumkrems“, das zu den ältesten Stadtmuseen Niederösterreichs zählt.

Den Grundstein für ein Stadtmuseum legte Stadtpfarrer Anton Kerschbaumer, tatkräftig unterstützt von der Kremser Bürgerstochter Theresia Rotter, die als Kustodin maßgeblich am Aufbau der Sammlungen beteiligt war. Der erste Museumsraum wurde 1886 im Rathaus eingerichtet, platzte aber bald aus allen Nähen. Daher übersiedelte das Museum in die leerstehenden Räume des ehemaligen Dominikanerklosters, wo es 1891 feierlich eröffnet wurde.

