Woran liegt es, dass die SPÖ schon bessere Zeiten erlebt hat? „Wir haben uns mit Krampf in einer Koalition mit der ÖVP zu halten versucht und haben all unsere guten Konzepte dafür geopfert“, meint Paudorfs SPÖ-Bürgermeister Josef Böck. „Man hat vergessen, für wen wir da sind, und die arbeitende Bevölkerung ein bissl vernachlässigt“, findet Lengenfelds SPÖ-Bürgermeister Christian Kopetzky.

„Der Wähler ist generell flexibler geworden“, so der frühere SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Ewald Sacher. Wie flexibel der Wähler inzwischen ist, zeige das Beispiel Krems. Während die SPÖ bei der Nationalratswahl 2017 in der Stadt 0,8 % der Stimmen verlor, legte der Kremser Bürgermeister und SPÖ-Bezirksvorsitzende Reinhard Resch am selben Tag bei der Gemeinderatswahl 8,2 Prozent zu.

Ewald Sacher: „Die Solidarität mit den Schwachen darf nicht abhandenkommen!“ | Martin Kalchhauser

Für Resch steht die Sozialdemokratie für „Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Menschlichkeit“ und für ein „Miteinander – nicht nur ,daheim‘ in Österreich, sondern für ganz Europa“. Viele Errungenschaften würden heute für „selbstverständlich“ gehalten, warnt Resch und wünscht sich von der SPÖ, dass sie „wieder ,lauter‘ und konsequent an konkreten Vorschlägen“ arbeitet.

Ein Schwinden der Solidarität mit Schwächeren macht Sacher Sorgen: „Wir haben viele sozial schwache Mitbürger und armutsgefährdete Familien mit Kindern.“ Für diese müsse sich die Sozialdemokratie einsetzen, so der Volkshilfe-Präsident.

Eine stärkere Würdigung von Arbeit und Leistung wünscht sich Kopetzky: „Wer unverschuldet in Not ist, dem muss man helfen, aber jemand, der arbeitet, sollte auch davon leben können, und es kann nicht sein, dass jemand, der nichts beiträgt, genauso viel hat.“

SPÖ, Grafik: Bischof

Dass es in der digitalisierten Zukunft gar nicht genug Arbeit für alle Leistungswilligen geben könnte, darüber macht sich Böck Sorgen: „Jeder weiß, dass es mit der Arbeitswelt, so wie sie jetzt ist, nicht weitergeht. Wir werden entweder die weniger werdende Arbeit auf alle aufteilen oder uns etwas anderes überlegen müssen. Jetzt in der Opposition wäre der ideale Zeitpunkt, sich mit der Vision eines bedingungslosen Grundentgelts auseinanderzusetzen.“

Und aus Sicht der Frauen? SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gabriele Mayer fordert ein Vorantreiben des gesetzlichen „Halbe-Halbe“ auf allen Ebenen, flächendeckende Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr und längere Öffnungszeiten der Kindergärten. Dass die SPÖ mit der neuen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner erstmals seit 130 Jahren eine Frau an der Spitze hat, darauf sei sie „sehr stolz“, so Mayer. Auch die befragten SPÖ-Männer sehen die SPÖ mit Rendi-Wagner auf dem richtigen Weg. Sofern ihr keine „Parteifreunde“ in die Quere kommen, wie hinter vorgehaltener Hand befürchtet wird: „Man soll sie bitte arbeiten lassen!“