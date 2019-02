Einen weiteren Erfolg kann sich die Kremser Kriminaldienstgruppe der Polizei an ihre Fahnen heften: Eine Serie von Einschleichdiebstählen in Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen in Stadt und Bezirk Krems scheint geklärt.

Aufgrund der Häufung solcher Taten (die NÖN berichtete mehrmals) wurden seit November 2018 intensive Ermittlungen angestellt. Die Diebstähle, die in unregelmäßigen Abständen passierten, hatten eine Gemeinsamkeit: Als Täterin trat immer eine jüngere weibliche, unbekannte Täterin in Erscheinung. Bei Kontaktaufnahme durch das Personal fragte sie meistens nach der Chefin und flüchtete.

Aufgrund sehr konkreter Anhaltspunkte erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine 25-Jährige mit Wurzeln im Kosovo. Sie wurde am 31. Jänner am Wohnort ihrer Mutter in Lerchenfeld verhaftet. An ihrer Wohnadresse im Kremser Altstadtbereich gab es eine Hausdurchsuchung. Sie wird von den ermittelnden Beamten verdächtigt, 20 Einschleichdiebstähle, einzelne auch in den Bezirken Tulln und St. Pölten, verübt zu haben. Die mutmaßliche Kriminelle landete in der Justizanstalt Krems.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es dürfte weitere Fälle geben, für die die Verhaftete verantwortlich ist.