41.600 Tonnen Abfall entsorgt

Die Menge an Abfällen, die über den Gemeindeverband Krems (GV) jährlich entsorgt wird, ist unvorstellbar: 41.600 Tonnen entspricht beispielsweise dem zehnfachen Gewicht des Wiener Riesenrades! Während die Gesamtmenge eher stabil ist, gibt es bei den einzelnen Fraktionen teilweise starke Schwankungen.

Abgesehen von den großen Sperrmüllmengen infolge der Katastrophenunwetter in den Gemeinden Furth und Paudorf gab es bei den Kartonagen eine starke Steigerung. 80 Tonnen mehr bedeuten ein Plus von rund sieben Prozent. Doch auch der Inhalt des gelben Sacks (PET-Flaschen, Getränkeverpackungen, …) stieg um 20 auf fast 490 Tonnen an. 130 Tonnen mehr an biogenen Abfällen (Biomüll) führt man beim GV auf die Lockwdowns und Ausgangsbeschränkungen zurück. Vermehrt wurde zu Hause gekocht und gegessen.

Nach dem Ausmisten kommt das (Um-)Bauen

Rückläufig war die Holzsammlung in den Wertstoffsammelzentren (WSZ). Hier zeigte die im Vorjahr eingeführte Kostenpflicht bei Bau- und Abbruchholz seine Wirkung und sorgte für einen zehnprozentigen Rückgang. „Anhand der leicht rückläufigen Gesamt-Abfallmenge sieht man, dass bereits das Pandemiejahr 2020 das Jahr des Ausräumens war“, diagnostiziert Geschäftsführer Gerhard Wildpert. „Nach dem Ausmisten im Haushalt kam der Garten dran und verursachte Anstiege beim Strauchschnitt. Nun ist Platz zu Hause, und es wird umgebaut. 2021 war das Jahr des (Um-)Bauens – das sehen wir an den gestiegenen Mengen bei Bauschutt, Styropor und anderen Baumaterialien.“

Die abgegebenen Abfallmengen in den Sammelzentren sind leicht rückläufig, jedoch steigt die Anzahl der Besuche auf ein neues Rekordniveau von 217.000 im Jahr 2021. Abfallberater Günter Weixelbaum: „Wir konnten letztes Jahr den neuen Trend feststellen, dass die Bürger das WSZ öfter besuchen, aber dabei weniger Abfall entsorgen.“

Ebenfalls als „Pandemie-Phänomen“ gesehen werden beim GV die nach wie vor steigenden Altglasmengen. Obmann Anton Pfeifer hat vor allem die wirtschaftliche Entwicklung des Verbands im Auge, wenn er dazu meint: „Wir beobachten daher sehr genau, wie hier die Entwicklungen weitergehen und erweitern die Anzahl der Sammelcontainer nach Bedarf und örtlicher Möglichkeit. Jedoch müssen wir wirtschaftlich handeln und auch an eine Zeit nach der Pandemie denken.“

