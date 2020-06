Der Verdacht, dass ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Krems mit seinem Online-Shop auch Geschäfte mit Suchtmitteln betreibt, konnte nicht erhärtet werden: Das sichergestellte Handy und dessen Daten, deren Auswertung die belastenden Beweise erbringen sollte, waren auf einmal gelöscht.

Damit wollte der 49-Jährige aber nichts zu tun haben, wie er vor Gericht beteuerte, und er stellte eine Sicherheitsvorkehrung – eine automatisierte Löschung – in den Raum. Damit waren die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Drogenhandels im Sande verlaufen. Übrig blieben von den Ermittlungen, dass er vier Monate Rehabilitationsgeld in der Höhe von insgesamt 8.200 Euro zu Unrecht bezogen hatte. Er hatte in den vier Monaten nachweislich Einkünfte aus seinem Onlineshop und dies nicht, wie vorgeschrieben, seiner Krankenkasse gemeldet.

Weiters hatte der Waldviertler während einer Motorradfahrt bei einem Überholmanöver den Kotflügel eines Autos mit einem Tritt beschädigt. Für den 49-Jährige setzte es wegen Sachbeschädigung und Betruges acht Monate bedingt. Und er muss das Reha-Geld zurückzahlen. Nicht rechtskräftig.