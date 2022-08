54-Jähriger zu Ehefrau: „Begrabe dich unter’m Baum!“

Werbung

Unumwunden gab ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Krems zu, dass er seiner Ehefrau ein Grab unter einem Baum angekündigt habe.

„Wir hatten wegen der Pandemie finanzielle Probleme. Wegen 180 Euro kam es zu einer Auseinandersetzung und wir haben deppert gestritten. Außerdem war ich besoffen“, erklärte der Kraftfahrer, wie es zu der verbalen Entgleisung gekommen sei. „Ich weiß schon, dass in Österreich anders gestritten wird als in meiner Heimat. In Rumänien sind derartige Äußerungen nur Schimpfworte, keine ernst gemeinte Drohung. Meine Frau und ich sind 25 Jahre zusammen und glücklich. Die Probleme sind erledigt und alles läuft wieder“, beteuerte er.

„Milieubedingte Unmutsäußerung“ befand der Richter und sprach den Mann frei.

