74-Jährige „vergaß“ auf das Ausgehverbot

Einige erholsame Tage in ihrem Haus in der Gemeinde Weinzierl am Walde wollte eine 74-Jährige mit ihrem Bruder verbringen. Als die Geschwister positiv auf Covid-19 getestet wurden, flatterte ihnen von der Bezirkshauptmannschaft Krems ein Absonderungsbescheid ins Haus.

„Ich war kopflos. Ohne nachzudenken bin ich losgetigert und bin frische Brötchen einkaufen gegangen“, schilderte sie vor Gericht und gab zu, einen Fehler gemacht zu haben. „Es tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte keinen Menschen gefährden. Ich trug im Lebensmittelgeschäft eine Maske, und es waren auch keine anderen Kunden da.“ Das bestätigte die Verkäuferin im Zeugenstand.

Die unbescholtene und reumütige Pensionistin wurde wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Nicht rechtskräftig.

