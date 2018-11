Wieder gibt es neue kriminelle Machenschaften im Bereich der Internet-Kriminalität. Die Polizei warnt davor, auf die Tricks hineinzufallen.

In den vergangenen Tagen gab es im Bezirk Krems eine Häufung von Fällen, in denen Privatpersonen am Festnetz angerufen und vor einer Störung im PC gewarnt wurden. Die Anrufer gaben sich dabei immer als Microsoft-Mitarbeiter aus.

Gefordert wird dann vom Computer-Besitzer, dass er das Gerät in Betrieb nimmt und eine bestimmte Internet-Seite aufruft. In einigen Fällen wurde dann sogar noch das Passwort für die E-Mail-Abfrage verlangt.

Besondere Gefahr bei Überweisungen

„Den Anweisungen auf keinen Fall Folge leisten und eventuell die Polizei verständigen“, lautet der Tipp eines Beamten der Kremser Kriminaldienstgruppe. „Microsoft meldet sich ganz sicher nicht telefonisch!“

Besonders gefährlich wird es dann, wenn man dem Ersuchen nachkommt, für die in Anspruch genommene Dienstleistung gleich eine Überweisung zu tätigen. Finger weg! „Der Täter kann dann am PC des Betroffenen, in den er sich längst eingeloggt hat, gleich auch den Geldtransfer mitverfolgen und ist darüber hinaus auch noch im Besitz sämtlicher Kontozugangsdaten.“