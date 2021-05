Altholzmengen explodieren: Kostenpflicht ab Mai .

Änderungen in der Wertstoffsammelzentren im Bezirk Krems: Weil die Abfallmengen seit Beginn der Coronakrise dramatisch angestiegen sind, stellt der Gemeindeverband künftig auch Kleinmengen an Bauholz in Rechnung. Neue Richtlinien für Strauch- und Grasschnitt.