Jeder Einwohner im Bezirk Krems sammelte im vergangenen Jahr 210 Kilogramm Altstoffe. Damit ist der Bezirk die Nummer 1 in NÖ.

Konkret bedeutet dies mit 85,5 Kilogramm die größte Sammelmenge pro Einwohner beim Altpapier, mit 25 Kilogramm auch die Top-Platzierung beim Alteisen und mit 31 Kilogramm Platz 2 bei der Altglasentsorgung.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eines der besten Sammelsysteme im gesamten Bundesland errichtet. Ich bin sehr stolz, dass die Bürger des Bezirkes die Sammelsysteme des Gemeindeverbandes Krems so intensiv nutzen! Abfalltrennung ist ein wesentlicher Bestandteil im Umweltschutz. Schön, dass der Bezirk Krems dabei die Nummer 1 im Land ist!“, freut sich der Obmann Walter Harauer.

Parallel dazu gibt es die nächste Top-Platzierung. Mit 33.968 Aufrufen war die Verbandshomepage www.gvkrems.at im abgelaufenen Jahr die am häufigsten aufgerufene Verbandshomepage aller 25 Abfallwirtschaftsverbände in NÖ. Themen wie „SMS-Service“, der „live-Ticker der ASZ Öffnungszeiten“ oder die „Abfuhrtermine“ waren dabei die am meisten besuchten Seiten.