AMS vermittelt Jobs im Westen

„Sommer in der Wachau, Winter in der Flachau“ ist das Motto einer speziellen Vermittlungsaktion des AMS Krems für Arbeitslose im Bereich der Gastronomie. Das Gesetz bedingt, dass es dabei auch zu Härten kommen kann.

„Die Senkung der Arbeitslosenquote in der Gastronomiebranche ist eine Notwendigkeit“, erklärt AMS-Chef Erwin Kirschenhofer. In enger Kooperation mit dem AMS Bischofshofen werden nun verstärkt Personen ohne Job an ausgewählte Betriebe im Westen vermittelt. Laut Gesetz müssen Menschen, die keine besonderen Betreuungspflichten (Kinder, …) haben, auch für Jobs in großer Entfernung zum Wohnort bereit sein. Knackpunkt ist die Wiedereinstellungszusage des Arbeitgebers. „Es werden nur Zusagen bis in maximal drei Monaten anerkannt“, erklärt Kirschenhofer.

Für die Überregionale Vermittlung (ÜRV) wurde ein eigener Schalter beim AMS Krems eingerichtet. Aktuell gibt es rund 90 Arbeitslose im Bereich Gastronomie, 20 davon könnten einen Job in Westösterreich antreten. Der große Schwung wird aber erst erwartet – dann könnte die Summe auf bis zu 900 (!) Personen ansteigen, von denen wiederum 200 bis 250 Kandidaten für die Flachau und andere westliche Destinationen sein würden.

Wer ein zumutbares Angebot ablehnt, muss mit schmerzlichen Konsequenzen rechnen. Im Vorjahr wurde in 134 Fällen das Arbeitslosengeld für sechs bzw. acht Wochen gestrichen. Kirschenhofer: „Viele von denen, die kritisieren, dass die Zumutbarkeitsbestimmungen noch weiter verschärft werden müssen, kennen die Praxis nicht, weil die gesetzlichen Vorgaben von den AMS-Geschäftsstellen schon jetzt konsequent umgesetzt werden.“