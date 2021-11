Arbeitslosigkeit im Sinkflug

Von einer Arbeitslosenrate von „fast historischer Dimension“ spricht AMS-Chef Erwin Kirschenhofer angesichts der Oktober-Zahlen: Die Quote von 4,6 % (Oktober) wurde zuletzt 2012 (!) erreicht. „Wir sind aktuell unter dem Vorkrisen-Niveau!“

Der Markt entwickelt sich aktuell gegen die übliche Tendenz, nach der es im Winter mehr Menschen ohne Job gibt. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden mit 1.982 um 448 (18,4 %) weniger Personen beim AMS registriert.

Erfreulich sind auch die Details aus der Statistik. So gab es einen extrem starken Rückgang (30,5 %) bei den Jugendlichen. Und auch in der „never ending story“ der Langzeitarbeitslosigkeit wird gerade ein Erfolgskapitel geschrieben: So konnte der Höchststand an Langzeitarbeitslosen im letzten halben Jahr von 595 (März) auf nunmehr 396 gesenkt werden – eine Reduktion von über 30 %! Und auch im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Rückgang von über 13 %.