Auf Fahrrad einmal rund um Europa

Der kleine Ort Ötz in der Gemeinde Mühldorf ist Ausgangspunkt eines besonderen Abenteuers: Baumeister Reinhard Lorenz (66) startete dort heuer im Sommer mit dem Fahrrad in die weite Welt hinaus. Und kam mehr als zwei Monate später nach dem Sammeln unzähliger bewegender Erlebnisse nach Hause.

Mit dem Reiserad, das Lorenz 2016 zu seinem 60er geschenkt bekommen hatte – kein E-Motor, vier Packtaschen, beladen 35 kg schwer – ging es heuer los. Der erste Abschnitt über Budapest und Rijeka nach Istrien und Venedig war eher kühl. Dann aber folgte der „emotionale Flug in den Süden“, wie es der Wachauer nennt. „Je weiter ich nach Süden kam, desto netter waren die Menschen.“

Viele Bekanntschaften gab es am Wegesrand, der „strong man from austria“ wurde bewundert und mit seinem Rad mit dem auffälligen rot-weiß-roten Wimpel zu unzähligen Selfies eingeladen. „Am südlichsten Punkt, in Santa Maria de Leuca, war ich traurig, weil es nicht mehr weiterging, aber auch glücklich, so weit gekommen zu sein.“

Mühsam, aber wunderschön war für Lorenz die Rückfahrt, auf der er etwa den sympathischen Bürgermeister der Stadt Potenza (45.000 Einwohner) persönlich kennenlernte, die Amalfiküste erlebte und auch Rom besuchte. „Die Ankunft in Genua war Freude pur, das alles geschafft zu haben.“

Kurzfristige Entscheidung: „Ich fahre auch noch heim!“

Regelrecht „süchtig“ nach dem Radeln, wurde die Tour zum Gardasee verlängert, wo er seinen mit dem Motorrad nachgereisten Sohn traf und ein paar Tage mit ihm ausspannte. Weil kein Zug mit Rad-Mitnahme zu finden war, fasste Lorenz dort dann spontan einen Entschluss: „Dann fahre ich halt auch noch mit dem Rad nach Hause!“

Über Bozen und den Brenner ging es nach Tirol, den Inn entlang nach Oberösterreich und weiter in die Wachau. „Mit vielen Emotionen“ ging es die letzten Kilometer nach Hause, wo Familie, Freunde und Nachbarn auf den Weltenbummler warteten.

„Sogar jede Panne hat sich zum Guten gewendet“

Die Bilanz des Langstreckenradlers über die Tour fällt ausschließlich positiv aus. „Es war eine tägliche Herausforderung, manchmal auch Stress, aber ich hatte immer Glück.“

So hätten ihm bei der Quartiersuche oft Einheimische geholfen. „Auch mit dem Wetter habe ich Glück gehabt, und sogar jede Panne, jedes Missgeschick hat sich zum Guten gewendet.“ Manch schönes Erlebnis hätte er verpasst, wären nicht irgendwo Probleme aufgetreten – und immer rasch hilfsbereite Menschen zur Stelle gewesen.

Eine Zusammenfassung der Tour präsentiert der „EU-Radler“ bei einem Vortrag in Mühldorf (siehe Infobox!). Lorenz zeigt Highlights und Hoppalas, will aber auch die vielen Glücksmomente teilen und Bilder zeigen.

Stichwort Bilder: Der Wachauer schickte nicht nur täglich WhatsApps, er schrieb auch ein Tourenbuch. Und er zeichnete Bilder. Diese sollen in einer eigenen Ausstellung „Reinhard on Tour“ in Krems präsentiert werden.

