Kinder beim Schulausgang mit Maske und „an der Leine“: Ein Foto von Schülern einer Volksschule im Bezirk Krems sorgte in der Vorwoche für Kritik an der Bildungsdirektion (vormals Landesschulrat) und eine Auseinandersetzung auf politischer Ebene. In mehreren Schulen führte die unterschiedliche Handhabung der Corona-Regeln auch bei Eltern zu Verwirrung.

Im Zusammenhang mit dem Foto, das Schüler zeigt, die im Freien mit Maske unterwegs sein müssen und sich an einem Seil festhalten, gibt es heftige Kritik der NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

„Dass Schüler zur Einhaltung des Corona-Sicherheitsabstands an die Leine genommen werden und im Freien Masken tragen, ist weder sinnvoll noch menschenwürdig. Vor allem aber ist es ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass es an vernünftigen und praxisnahen Vorschlägen zur Umsetzung der Corona-Regeln aus der Bildungsdirektion fehlt“, meint Collini. Pädagogen würden alleingelassen, Leidtragende seien die Kinder. Die NEOS-Abgeordnete fordert klare Regeln für MNS-Masken und Sicherheitsabstand.

Schüler haben nur den richtigen Abstand geübt

„Die NEOS verurteilen die betreffende Schule, den ganzen Bezirk und die Pädagogen“, tritt Fritz Lengauer, Sprecher der Bildungsdirektion, dem Vorwurf entgegen. Konkret sei es bei den abgebildeten Schülern um Kinder gegangen, die den Weg zur Fahrradprüfung abgegangen seien. Am Seil habe es alle 1,5 Meter einen Knoten gegeben, anhand dessen man das Abstandhalten geübt habe. Von „angeleinten“ Kindern könne überhaupt nicht die Rede sein.

Der NÖN liegen Informationen aus insgesamt drei Schulen in der Region vor, wo Lehrerinnen den Kindern das Tragen einer Maske angeblich sowohl im Klassenzimmer als auch draußen vorgeschrieben haben. Das sei „seit dem 3. Juni nicht mehr Pflicht“, stellt Lengauer fest. Ob man sich überall daran halte, wisse er nicht. Grundsätzlich sei es nicht Intention der Bildungsdirektion, die Schüler zum Tragen von Masken anzuhalten. „Das kann höchstens dort sein, wo das Einhalten eines Abstandes nicht möglich ist – auf keinen Fall aber im Freien.“