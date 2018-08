Die Nachfrage ist enorm: Nicht nur die Caritas sucht dringend nach Tagesmüttern oder Tagesvätern und startet demnächst eine Grundausbildung in Krems und St. Pölten (siehe Kasten), auch das Hilfswerk bestätigt großen Bedarf. „Besonders in Krems-Stadt sind wir dringend auf der Suche, da ist die Nachfrage sehr groß“, sagt Ulrike Hofstetter, Leiterin des Familien- und Beratungszentrums des Hilfswerks Krems.

Derzeit gibt es im Bezirk Krems insgesamt 22 Tagesmütter und mobile Mamis der Caritas, 18 des Hilfswerks und drei der Volkshilfe. Tagesmütter sind selbstständig und erhalten – je nach Vereinbarung – etwa zwischen 3,50 und 5 Euro pro Stunde und Kind. Tagesväter gibt es noch eher selten, sie wären aber sehr willkommen.

Dass Tagesmütter so gefragt sind, liegt an ihrer zeitlichen Verfügbarkeit auch zu Randzeiten sowie an der familiären Betreuung: Tagesmütter dürfen maximal vier Kinder im Vorschulalter betreuen und höchstens sieben Kinder insgesamt – einschließlich der eigenen.

Grundausbildung beginnt am 22. September

Außerdem gibt es keine Altersuntergrenze: „Mein jüngstes Tageskind ist sieben Monate alt und ich betreue es schon seit einem halben Jahr“, erzählt etwa Britta Kirchner-Newald aus Krems-Egelsee, die seit 34 Jahren als Caritas-Tagesmutter tätig ist: „Bald wird das 300. Kind fällig, und trotzdem ist es immer etwas Neues und wird nie langweilig“, lacht sie und erzählt von erwachsenen Ex-Tageskindern, die sie immer noch regelmäßig besuchen kommen.

Kirchner-Newald liebt ihren Beruf: „Was mir besonders Spaß macht, ist, dass ich meist die erste Bezugsperson außerhalb von zu Hause für die Kinder bin. Das ist eine ganz tolle, wertvolle Aufgabe, die ich da erfüllen darf.“

Die nächste Grundausbildung zur Tagesmutter/zum Tagesvater der Caritas beginnt am 22. September. Der Kurs umfasst bis März 16 Seminartage und findet zum Teil in Krems und zum Teil in St. Pölten statt. Ein Infoabend wird am Dienstag, 28. August, 18 Uhr, im Caritas Beratungszentrum (Schulgasse 10) in St. Pölten angeboten. Anmeldung zum Infoabend: 0676/838 44 674.