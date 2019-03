Das Landhaus Bacher in Mautern ist und bleibt die Top-Adresse in Niederösterreichs Gourmetküche. Der Fal staff würdigte das hohe Niveau im Familienbetrieb mit erneut 99 Punkten und Platz eins in seinem Restaurantguide 2019. Das „Toni M.“ in Feuersbrunn als Zweitplatzierter im Ranking hat auf das Restaurant in der Römerstadt schon vier Punkte Rückstand.

Auch österreichweit ist das Team um Küchenchef Thomas Dorfer absolute Spitzenklasse. Nur das Steirereck wurde mit der Höchstwertung von 100 Punkten von der Community des Gourmet-Guides noch besser bewertet. Das Wiener Aushängeschild der österreichischen Haute Cuisine verteidigt seit 2007 seinen „Staatsmeistertitel“ und zählt auch international gesehen zu den besten Restaurants der Welt.

Dass der Bezirk Krems generell ein Hotspot für Gourmets ist, zeigt auch das Abschneiden der anderen Lokale. Neben dem Landhaus Bacher sind noch drei weitere Betriebe in Niederösterreichs Top-Ten vertreten. Die Hofmeisterei Hirtzberger in Spitz erhielt ebenso 91 Punkte wie das Gasthaus Schwarz in Nöhagen. 90 Punkte gab es für das Restaurant Jamek in Weißenkirchen und das Schloss Dürnstein.