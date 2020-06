Die Wigwam-Party im Gföhlerwald bildet Jahr für Jahr Anfang Mai für viele junge Leute den Auftakt in die Partysaison. Heuer machte Corona dem Großevent vorerst einen Strich durch die Rechnung. Veranstalter Helmut Preiser hat sie auf den 12. September verschoben. Der Wigwam-Party kommt dadurch heuer eine noch größere Bedeutung als sonst zu. Sie ist der Hoffnungsanker der Jugend nach einem Sommer ohne Partys 2020 doch noch ein Stück Normalität zurückzuerhalten.

Doch hält der Termin wirklich? Gemäß der aktuellen Gesetzgebung sind ab 1. September Veranstaltungen im Freien mit maximal 1.250 Personen erlaubt, sofern es eine behördliche Genehmigung dafür gibt. Die Wigwam-Party besucht für gewöhnlich aber ein weit größeres Feiervolk.

Feiern mit Abstand ist keine Option

Eine Personenbegrenzung auszusprechen ist für Preiser ebenso wenig eine Option, wie Feiern mit Abstand: „Die Hoffnung, dass die Party stattfinden kann, ist groß, aber die Wahrscheinlichkeit gering. Ich werde bis 31. August abwarten. Bis dahin müssen die Abstandsregeln fallen. Dafür muss es aber ein Medikament geben.“

Nur darauf warten, wird Preiser jedenfalls nicht. Am 3. Juli sperrt er die Cocktailbar „Magazin“ in der „Disco Apollon“ in Großreinprechts wieder auf – allerdings unter strengen Auflagen. Maximal 120 Personen werden eingelassen und am Eingang gibt es Fiebermessungen. Zusätzlich bietet Preiser Gästen, die die „Stopp Corona“-App auf ihrem Handy haben, einen Bonus an. Sie müssen keinen Eintritt zahlen, ohne App kostet der Einlass fünf Euro und die E-Card wird abfotografiert. Dass er sich damit den Unmut einiger Gäste zuzieht, glaubt Preiser nicht. Die App gebe ihm eine gewisse Sicherheit, weil man alles genau nachverfolgen könne.