Ende Mai dieses Jahres ging plötzlich das Licht aus. 3.000 Haushalte in der Stadt Krems waren ohne Strom. 75 Minuten Dunkelheit. 75 Minuten, in denen nicht alle kühlen Kopf bewahrten. „Es gab eine Riesenaufregung, die Leute sind nicht ausreichend vorbereitet“, urteilte der Kremser Feuerwehr-Kommandant nach dem durch Störungen zweier Starkstromkabel verursachten Stromausfall.

Dabei durfte an besagtem Abend noch nicht einmal von dem gefürchteten „Blackout“ die Rede sein. Erst wenn 24 Stunden lang und großflächig kein Strom fließt, dann sei es ein „Blackout“, erklärt Zivilschutzverband-Geschäftsführer Thomas Hauser im Vorfeld einer vierteiligen Informationskampagne, die am Donnerstag, 17. Oktober, im Feuerwehrhaus in Weinzierl am Walde startet.

Dass ein Blackout in der Region Krems passiere, könne man zwar nicht ausschließen, sei aber unwahrscheinlich, betont Karl Peter von der EVN. Zudem habe man im Bezirk Krems eine große Trumpfkarte: das Kraftwerk Theiß, das relativ schnell 600 Megawatt zur Verfügung stellen könne. „Mit Theiß können wir den Netzaufbau durchführen“, sagt Peter.