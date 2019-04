Eine kleine Motte gilt als einer der größten Schädlinge in der Weinwirtschaft: Die Larven des Traubenwicklers können massive Schäden an Blüten und Trauben anrichten. Aber das Spritzen von Insektiziden ist passé: Man hat eine biologische Waffe gegen den Schädling gefunden, die in jenen roten Stäbchen verpackt ist, die bei uns überall an den Rebstöcken hängen.

Vinea Wachau Die roten Dispenser geben Pheromone ab.

Es sind Pheromon-Dispenser, sie geben Duftstoffe ab, mit denen auch die Wickler-Weibchen die Männchen anlocken. Die finden sich in der massiven Duftwolke nicht zurecht, werden „verwirrt“, können die Weibchen nicht mehr lokalisieren, und es kann keine Paarung stattfinden.

Am Anfang nicht ganz ernstgenommen

Einer der Vorreiter dieser natürlichen „Verhütung“ war der Weinbauverein Langenlois. Hubert Traxler senior hat schon 2003 die Verwirrmethode hierzulande eingeführt, wurde anfangs nicht ganz ernstgenommen. „Aber jetzt haben wir hier in der Großgemeinde bereits eine 1.500 Hektar große zusammenhängende Weingartenfläche, die verwirrt wird“, erzählt Neo-Weinbauvereinsobmann Christian Nastl.

Denn das System funktioniert natürlich am besten, wenn sich alle Winzer beteiligen. „Wir arbeiten jährlich daran, die letzten Skeptiker zu überzeugen“. 350 bis 400 Stück Dispenser pro Hektar werden jedes Jahr Ende März/Anfang April aufgehängt, sie bleiben da während der gesamten Saison, um einer eventuellen zweiten oder sogar dritten Generation des Traubenwicklers entgegenzuwirken.

Mittlerweile wird die Verwirrmethode in allen Weinbaugebieten angewendet. „Auch wir trachten danach, dass die Beteiligung bald bei 100 Prozent liegt“, berichtet Bezirksweinbauvereinsobmann Erich Berger (Rohrendorf/Gedersdorf).

Verwirrung im Tal flächendeckend

In der Wachau wird diese Art der Insektenbekämpfung seit neun Jahren durchgeführt und hat sich mittlerweile flächendeckend durchgesetzt. „Wir sind zu 100 Prozent verwirrt“, berichtet Heinz Frischengruber, Domäne-Wachau-Kellermeister und Vinea-Obmann-Vize, dass sich der Talkessel bestens für diese Methode eigne. Die Winzer der Weinbauvereine rechts und links der Donauschwärmen einen Tag lang aus und bestücken ihre Weingärten selbst mit den Dispensern.

„Es ist dies eine sehr selektive Methode, um die beiden bei uns vorkommenden Wicklerarten zu bekämpfen. Und wir evaluieren, kontrollieren und optimieren dieses Vorgehen jedes Jahr“, so Frischengruber. Auf diese Weise werden auch die Nützlinge in den Weingärten „überwacht“ und gefördert.