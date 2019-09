Als musikalische Botschafter fungierten der Kremser Kinderchor und der Chor Cantus Vivendi (beide unter Hannes Fromhund) aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der „Aktion Wiener Kinder“ in Wien und in Dänemark.

Auf Initiative des dänischen Rechtsanwalts Sigurd Jacobsen (1880 – 1948), dessen Bruder als Arzt in Wien arbeitete, wurde 1919 eine Aktion ins Leben gerufen, die nach dem Ersten (und später auch nach dem Zweiten) Weltkrieg rund 40.000 Kindern aus ganz Österreich Erholungsaufenthalte bei Gasteltern in Dänemark ermöglichten. Der erste Zug fuhr am 16. September 1919 mit 500 Kindern am Franz-Josefs-Bahnhof ab.

Auf Initiative des Präsidenten der Österreichisch-Dänischen Gesellschaft, Franz Haberhauer, gab es in der Vorwoche mehrere Festveranstaltungen in Wien sowie vom 20. bis 22. September in Kopenhagen und Umgebung.

Gemeinsam mit dem Eleven-Chor der Wiener Sängerknaben sang ein Teil des Kinderchores bei einer Veranstaltung im Augarten, wo sich eine Gedenktafel an Sigurd Jacobsen befindet. In Anwesenheit des dänischen Botschafters in Wien, René Dinesen, wurde ein Blumenbukett niedergelegt.

Chöre aus Österreich erfreuten Gastgeber

Auf Reise gingen die Sänger aus dem Raum Krems dann am 19. September, um am 20.9. in Hillerød (rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt) in der Kirche ein Konzert gemeinsam mit dem dortigen Jugendchor zu geben.

Am Samstag, 21.9., gestalteten die beiden österreichischen Chöre den großen Festakt im Rathaus von Kopenhagen. Der Sonntag stand schließlich im Zeichen einer Festmesse im Dom St. Ansgar, bei dem Chor und Orchester des Cantus Vivendi die „Missa sacrum“ von Antonio Vivaldi zur Aufführung brachte.