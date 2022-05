Chats: Schulwart freigestellt, Vorermittlungen laufen

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Es ist kein Kavaliersdelikt, minderjährigen Jugendlichen Chat-Nachrichten mit unpassenden Inhalten zu schicken.

So geschehen in einer Mittelschule im Norden des Bezirks Krems: Der dort seit elf Jahren tätige Schulwart hielt mit einigen Schülern regen Chat-Verkehr und Snapchat-Kontakte. Aufgeflogen sind die obszönen Nachrichten des Mannes aufgrund aufmerksamer Eltern, die sich an die Schulleitung wandten.

Der Bürgermeister, der zugleich Obmann der betroffenen Mittelschulgemeinde ist, bestätigte den Vorfall: „Es ist korrekt, dass wir Maßnahmen setzen mussten. In einem solchen Fall ist die Vorgehensweise auch ganz eindeutig geregelt.“ Aktuell laufen polizeiliche Vorermittlungen gegen den Schulwart.

Strafrechtliche Konsequenzen drohen

Sollte sich der Verdacht der Belästigung der Schüler bestätigen, drohen strafrechtliche Konsequenzen. „Ich möchte unseren ehemaligen Schulwart nicht vorverurteilen – er war beliebt und wahrscheinlich einer der besten Mitarbeiter, die wir je hatten. Nichtsdestotrotz waren die Schritte, die wir im Sinne und zum Schutz unserer Schüler und des Schulstandortes setzen mussten, ganz klar“, ergänzt der Ortschef.

Das unterstreicht auch die zuständige Direktorin: „Sofort nach Bekanntwerden der Anschuldigungen und Vorwürfe wurde die Dienstbehörde der Schule informiert und der Schulwart dienstfrei gestellt.“

Betreuung für betroffene Schüler

Seitens der Schule wurden entsprechende Unterstützungsmaßnahmen ergriffen: Die betroffenen Schüler und deren Eltern werden von Mitarbeitern des „Kidsnest Kinderschutzzentrums“ individuell betreut. Weiters wurde gemeinsam mit den Kidsnest-Beratern ein Elternabend abgehalten, bei dem auch der Bürgermeister und die zuständige Schulaufsicht anwesend waren.

Im Rahmen einzelner Klassengespräche arbeitete eine Beratungslehrerin und die Schulleitung die Sachverhalte gemeinsam mit den Schülern auf. Die Lehrer der Mittelschule wurden im Rahmen einer Schulung durch Experten des Vereins „Selbstlaut – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ begleitet.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.