Columban Luser bleibt Abt des Benediktinerstiftes Göttweig. Das Konventkapitel hat am Donnerstag, 25. März, unter dem Vorsitz des Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, Johannes Perkmann, Columban Luser in seiner Funktion durch Wiederwahl bestätigt.

33 Mönche gaben ihre Stimme ab

33 stimmberechtigte Mönche beteiligten sich an der Wahl, die nach einer gemeinsamen Festmesse zu „Verkündigung des Herrn“ in der Stiftskirche stattfand. Abtpräses Johannes Perkmann - er ist Abt der Salzburger Benediktinerabtei Michaelbeuern - leitete die Wahl, assistiert wurde ihm von Erzabt Korbinian Birnbacher, St. Peter in Salzburg, und Prior Pater Michael Hüttl aus dem Stift Altenburg.

Columban ist seit 1976 mit Göttweig verbunden

Columban Luser ist 65 Jahre alt und erblickte in Seitzersdorf-Wolfpassing (Bezirk Korneuburg) das Licht der Welt. Noch während seines Theologiestudiums begann er 1976 das Noviziat bei den Benediktinern in Göttweig. 1980 weihte in Bischof Franz Zak zum Priester. Nach Tätigkeiten als Kaplan in Pfaffendorf und Göttweig und Pfarrer von Mautern unterrichtete Columban Luser Religion in Kremser Schulen. Seit 2001 ist der Geistliche Pfarrer in Unterbergern, 2009 folgte er dem verstorbenen Clemens Lashofer als 65. Abt des Stiftes Göttweig nach.

Das Kloster als "Ort der Begegnung"

Der Wahlspruch von Abt Columban lautet "Deus communio est - Gott ist Gemeinschaft". Dementsprechend wichtig sei ihm auch das Kloster als "Ort der Begegnung", teilt das Benediktinerstift in einer Aussendung mit. "Die Seelsorge in den Pfarren und dem Exerzitienhaus sind ihm genauso wichtig wie die Jugendarbeit. Gäste aus aller Welt dürfen in Stift Göttweig die Benediktinische Gastfreundschaft im Stiftsrestaurant, Gästehaus oder Museum erleben", heißt es darin weiter.