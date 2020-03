Der Umgang der Öffentlichkeit mit Sars-Cov-2, im Volksmund salopp „das Coronavirus“, ist zwiespältig. Warnungen vor dem Virus und vor übertriebener Panik gehen oft Hand in Hand. Der Grund für dieses Wechselbad ist schlichtweg Ungewissheit. Zwar stimmt es, dass das aktuelle Coronavirus weniger aggressiv zu sein scheint als seine „Geschwister“ Sars und Mers, allerdings hat die Medizin auch noch kein probates Gegenmittel im Ärmel. Welche Auswüchse die Situation noch annehmen kann, ist also absolut noch nicht absehbar.

Der beschriebene Zwiespalt zeigt sich auch in den Einschätzungen des Arztes Matthias Skopek. „Den Verbreitungsgrad des Coronavirus können wir noch gar nicht abschätzen“, sagt der Langenloiser Allgemeinmediziner. „Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich ja nur auf jene, bei denen eine Infizierung im Spital nachgewiesen werden konnte. Die etwa 80.000 Leute sind nur die Spitze des Eisberges.“

Virus kann lange unentdeckt bleiben

Da die Symptome teils unspezifisch sind – Husten, Halskratzen, Atembeschwerden, seltener Durchfall – kann es vorkommen, dass eine Person sich ihrer Infektion gar nicht bewusst ist. „Härtere“ Symptome, wie etwa das Auftreten einer Lungenentzündung, können als deutlichere Hinweise auf das Vorliegen der vom Sars-Cov-2 verursachten Lungenkrankheit Covid-19 sein. „Rund 80 Prozent zeigen nur schwache, etwa 15 weitere schwerere Symptome. Die Sterblichkeitsrate liegt bei etwa drei Prozent“, erklärt Skopek. Das erste Coronavirus, Sars, 2002/03 hatte eine Sterblichkeitsrate von etwa zehn, Mers gar 30 Prozent.

Laut Skopek werde geschätzt, dass eine mit Coronaviren infizierte Person im Schnitt 2,2 weitere Personen ansteckt. Diese Zahl sei aber mit Vorsicht zu genießen. „Bei Masern sind es 20“, vergleicht der Mediziner. Er mahnt zur Vorsicht, will aber auch keine Hysterie heraufbeschwören. „Um sich optimal zu schützen, sollte man sich natürlich gut ernähren, Sport machen, aber auch die Grundhygiene ordentlich einhalten.“ Es ginge nicht darum, sich „irgendwie“ die Hände zu waschen. „Man sollte sie mechanisch einseifen und dann etwa eine Minute lang abwaschen, so hat man den besten Säuberungseffekt.“ In so mancher Arztpraxis fand man schon vor Sars-Cov-2 Hinweistafeln, dass aus Übertragungsgründen aufs Grüßen per Händeschütteln verzichtet wird.

„Es braucht Sensibilität für seriöse Quellen“

Heinrich Becker, Vizebürgermeister von Hadersdorf und Obmann des Zivilschutzverbandes in Krems, bestärkt angesichts der aktuellen Geschehnisse den Appell zur Bevorratung. „Ganz generell sollte man so ausgestattet sein, dass für etwa zwei Wochen alles da ist, auch für den Säugling und den Opa“, erklärt er. Kritik übt Becker an der Berichterstattung „mancher Medien. So manche Nachricht halte ich für Panikmache.“

Die Bedrohung durch das aktuelle Coronavirus sei im Verhältnis zu den Totenzahlen der „normalen“ Grippe zu sehen. 1.400 waren es im vergangenen Jahr, und wie die Kremser Apothekerin Gabriele Denk betont, sind hier jene Todesfälle, bei denen die Grippe eine indirekte Rolle gespielt hat, gar nicht erfasst. „Das Coronavirus ist halt was Neues, die Bedrohung durch die Grippe ist anscheinend schon eingepreist in unser normales Leben“, meint Becker. Menschen sollten überlegen, welche Quellen seriöse Informationen auf spezifische Fragen liefern.

Wie bereitet sich die öffentliche Hand auf etwaige Pandemie-Szenarien vor? „Die Gesundheitsabteilung des Landes NÖ hat einen Sanitätsstab, der mit den lokalen Verwaltungen im Austausch steht“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) weiter. Ärzte, die Corona-Verdachtsfälle bemerken, können sich als erste Anlaufstelle an die lokalen Amtsärzte wenden.