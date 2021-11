Coronavirus: Zahlen explodieren

Die Entwicklung ist alarmierend. In der Stadt Krems gab es am Dienstag 181 (eine Woche davor: 92), im Bezirk 430 (213) Infizierte. Sechs der 30 Gemeinden haben zusätzlich eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000!

Während die Antigen-Tests zurückgeschraubt werden – ab sofort nur mehr in Langenlois (Mo 8 bis 11, Fr 16 bis 20 Uhr), Gföhl (Di 16 bis 18 Uhr) und Krems (Mo und Do jeweils 13 bis 19 Uhr) –, ist der Andrang zum Impfbus riesig. Sowohl in Langenlois als auch in Gföhl holten sich in den letzten Tagen dort mehrere hundert Personen einen (oft auch den ersten) Stich ab.

„Viele haben abgewartet, durch die 2G-Regel sind sie aber jetzt doch mobilisiert worden“, meint der Bezirkskoordinator für die Tests, Hadersdorfs Vizebürgermeister Heinrich Becker, der meint, dass das Zurückfahren des Testangebots „ein zweischneidiges Schwert ist. Aber die Antigen-Tests gelten für den Arbeitsplatz ohnehin nur mehr, bis ausreichend PCR-Tests verfügbar sind.“

Becker setzt darauf, dass die Impfrate deutlich nach oben geht. „Durch das unbürokratische Angebot mit den Bussen hoffe ich, dass wirklich nur mehr jene ungeimpft bleiben, die entweder aus gesundheitlichen Gründen nicht können oder (noch) nicht dürfen, beispielsweise die Kinder.“