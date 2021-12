Der Nikolaus muss vor der Tür bleiben

Wären Gottesdienste von den Lockdown-Bestimmungen nicht ausgenommen, würde es für viele Pfarren düster aussehen. Während diese unter gegebenen Auflagen stattfinden können, mussten viele Pfarren ihr Adventprogramm „abspecken“.

„Wir müssen uns eben durch verschiedene Maßnahmen selbst helfen. Die Nikolausfeier wird zum Beispiel nicht wie üblich drinnen stattfinden, sondern auf dem Kirchenplatz“, erzählt Nikolaus Vidovic, Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Paul. „Länger als eine halbe Stunde wird das aber natürlich nicht dauern bei den Temperaturen. Auch die Bilder und der Beamer, die bei der Nikolo-Feier sonst zum Einsatz kommen, fallen weg.“ Auch das Adventsingen und mehrere Konzerte entfallen. Das Adventkranzbinden ging „glücklicherweise noch vor dem Lockdown über die Bühne“. Weihnachtskekse werden abgepackt zum Verkauf angeboten.

Den programmatischen „Rotstift“ musste auch die evangelische Gemeinde ansetzen. So kann der Adventmarkt nicht in gewohnter Weise stattfinden. „Wer Interesse hat, kann aber nach telefonischer Voranmeldung vorbeikommen“, erklärt Jörg Kreil, der 31-jährige Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Krems. Der Gemeindegesang wurde reduziert. „Der Spagat für uns ist, mit so vielen Menschen wie möglich für so lange Zeit wie möglich feiern zu können und gleichzeitig verantwortungsvoll mit den bestehenden Auflagen umzugehen“, so Kreil. Bei den Protestanten ist das Adventkranzbinden, welches von den jungen Gläubigen vorgenommen worden wäre, dem Lockdown zum Opfer gefallen.

Kreil versucht, sich verstärkt der Jugendarbeit zu widmen. „Anfang Dezember wäre wieder Konfirmationszeit. Das kann natürlich aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden und ich versuche, den Termin zu verschieben. Sollte das auch nicht gehen, wird das – so wie letztes Jahr – online stattfinden.“

Lockdown erschwert das Spendensammeln

Auch in der Pfarrgemeinde Mautern wird der Nikolo draußen im Freien bleiben müssen. Bei der Pfarrgemeinde St. Veit steht er im Kirchenhaupteingang. „Stattfinden wird die ökumenische Advent-Vesper gemeinsam mit den katholischen Pfarrgemeinden St. Veit und St. Paul, wenn auch mit reduziertem musikalischem Programm“, erklärt Pfarrer Franz Richter. Der Lockdown und die entfallenen Pfarr-Cafés erschweren jedoch die Spendensammelaktivitäten.