Donaubestattungen: Start zur letzten Weltreise

Immer öfter geht in Krems die Asche verbrannter Toter auf Donaureise. Diese Form der Bestattung boomt richtiggehend. Die NÖN war bei einer informativen Gedenkfahrt für Verstorbene der vergangenen Jahre mit dabei.

Maßgeschneiderte Angebote in Form ganzer Packages gibt es an Bord der MS Mariandl, eines liebevoll restaurierten Schiffes, das aus dem Jahr 1954 stammt. Eine Partnerschaft zwischen dem Schiffsbetreiber, der Bestattung und dem Caterer Hofbräu am Steinertor ermöglicht Bestattungsfahrten im kleinsten Rahmen ebenso wie mit bis zu 100 Trauergästen. Alles ist möglich – bis hin zu kulinarischer Begleitung, musikalischer Gestaltung und PowerPoint-Präsentationen über den Verstorbenen. Die Trauergemeinde (Familie) kann viele Details entweder selbst gestalten oder aus einem breiten Fundus an Angeboten auswählen. Vermittelt wird auf Wunsch sogar die Trauerrednerin Sonja Thyri.

„Die Donaubestattung ist eine gerne genützte Alternative zur Erdbestattung“, stellt Marco Flicker von der städtischen Bestattung Krems fest. „2010 haben wir sie erstmals angeboten. Da waren es dann drei im Jahr, zuletzt waren es aber schon fast 30.“ Ab knapp 1.300 Euro (mit acht Angehörigen) ist man in Krems dabei. Eine individuelle Beratung über alle möglichen Zusatzangebote geht der Feier natürlich voraus.

Wie läuft nun eine solche Trauerfeier ab?

Individuell geschmückt geht es von Krems weg Richtung Rossatzbach. Auf der Fahrt gibt es Gelegenheit für Abschiedsrituale oder Ansprachen. Am Ziel wird die Urne – ausschließlich abbaubares Naturmaterial! – ins Wasser gesetzt. „Exakt 2008 Kilometer von der Mündung der Donau ins Schwarze Meer entfernt geht es los“, erklärt Schiffsbetreiber Anton „Toni“ Karner. „Die sterblichen Überreste gehen sozusagen ein letztes Mal auf große Weltreise.“