Vier „Goldene Stamperl“ bzw. „Goldene Birnen“, die Top-Auszeichnungen für Edelbrenner und Obstsaftmacher, gingen bei der Prämierung im Rahmen der Messe „Ab Hof“ in Wieselburg an Produzenten aus Stadt und Bezirk.

In der Königsklasse spielt nach Meinung der Jury Otmar Raffetseder aus Egelsee mit. Der Hobby-Brenner schaffte es nach einigen Jahren Pause heuer mit seinem Dirndlbrand, den Erfolg aus dem Jahr 2012 zu wiederholen. Auch damals hatte der nun 64-Jährige ein Goldenes Stamperl errungen – ebenfalls mit dem Dirndlschnaps.

Raffetseder hat dafür im wahrsten Sinne ein Erfolgs-„Geheimnis“. „Wir wenden ein spezielles Verfahren an, aber das verrate ich nicht“, meint der im Hauptberuf in einem Ministerium tätige Egelseer. Unter seinen besonderen Produkten – im Verkostungsraum im Keller seines Einfamilienhauses zeugen eine ganze Reihe von Medaillen von vergangenen Erfolgen – ist der Pfirsichbrand. „Wir verwenden jedenfalls nur eigenes Obst“, stellt er fest – das gilt auch für seinen Kiwi-Likör, der ebenfalls aus Früchten aus dem eigenen Garten hergestellt wird.

Hahn punktete wieder mit einer Besonderheit

Neben unzähligen ersten, zweiten und dritten Plätzen für Brände verschiedener Anbieter gab es für die Destillerie Hahn heuer wieder Gold. Diesmal war es der Zigarrenbrand Heinz Hahns aus Theiß, der die Juroren – diesmal schon zum dritten Mal, zuletzt 2018! – überzeugte. Unter den weiteren Preisen: ein erster Platz für den Chili-Ansatzschnaps aus dem Theißer „Versuchslabor“, aus dem immer spezielle Besonderheiten kommen.

Erfolge am laufenden Band gab es diesmal für die Bio-Imkerei Loidl aus Droß . Mit der Wachauer Bio-Marille holte sich der Betrieb die Topauszeichnung. Auch in einer anderen Kategorie spielte man toll mit: Für verschiedene Honige gab es heuer drei erste, drei zweite und einen dritten Platz.

Last but not least staubte der Obsthof Reisinger aus Mitterndorf, Gemeinde Spitz, Gold ab. Franz Reisingers Cox Orange Apfelsaft überzeugte die Bewerter restlos. Immerhin für einen ersten Platz waren aus demselben Betrieb die hochgeistigen Produkte Wachauer Marille und Johannisbeere sowie der Erdbeernektar gut. Ein zweiter Platz für die Will-Christ-Birne rundet das Ergebnis für die Reisingers ab.