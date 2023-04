Drogensüchtiger (18) bestahl sogar eine Sehbehinderte im Zug

Mit dem Konsum von Drogen versuchte ein 18-Jähriger, dem tristen Alltag zu entfliehen. Aus einer kurzweiligen Flucht wurde aber eine Sucht, die ihn alle Werte und beruflichen Ziele vergessen ließ: Er schmiss seine Lehre, begann zu stehlen und zu betrügen, um über die Runden zu kommen und sich die nächste Dröhnung kaufen zu können. Obdachlos geworden, begann er mit Einmietbetrügereien in Gästezimmer oder Ferienhäuser im Bezirk Krems (unter anderem in Rohrendorf, Oberloiben und Langenlois).

Einbruch in Schiltern misslungen

Unter Verwendung falscher Daten quartierte er sich auch in der Therme Laa an der Thaya ein. Allein durch die Einmietbetrügereien verursachte er einen Gesamtschaden von über 5.000 Euro. Der Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen in Imbach geht ebenfalls auf sein Konto. Im Jänner 2023 brach er mit einem Freund in die Räumlichkeiten der Modelleisenbahnwelt in Schiltern ein. Das Duo versteckte zwei Eisenbahnen am WC, um sie am nächsten Tag abzuholen. „Das hat aber nicht geklappt. Wir haben uns zu auffällig verhalten und sind dann ohne Loks weg“, schilderte der Angeklagte vor Gericht. Sichtlich beschämt gestand er dann ein, dass er im Regionalzug von Krems nach Gobelsburg einer Sehbehinderten (57) im Vorbeigehen die Tasche gestohlen habe. Als ihm das Opfer nachgelaufen sei, sei es gestürzt und habe sich Hämatome zugezogen.

„Man stiehlt einfach nicht!“

„Es tut mir sehr leid“, entschuldigte sich der Mann vor Gericht beim Opfer und beteuerte: „Ich habe den gelben Button mit den drei schwarzen Punkten nicht gesehen.“ Worauf die 57-Jährige entgegnete: „Egal ob Sie den Button gesehen haben, man stiehlt einfach nicht!“ „Ich möchte mein Leben wieder in den Griff bekommen. Ich bin zu einer Therapie bereit“, erklärte der Mann und bat die Richterin um eine allerletzte Chance.

Richterin ließ Milde walten

Die Richterin ließ Milde walten und verhängte über den vorbestraften 18-Jährigen eine teilbedingte Freiheitsstrafe: 18 Monate, davon muss er drei Monate hinter Gittern absitzen. Weiters wurde ihm die Weisung erteilt, sich einer stationären Entzugstherapie zu unterziehen. Eine bedingte Strafnachsicht wurde nicht widerrufen, aber die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

