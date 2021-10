E-Autos haben Diesel überholt

E-Autos sind auf der Überholspur, das ist nicht neu. Im vergangenen August ereignete sich dennoch ein kleiner „Meilenstein“ bei den Pkw-Neuzulassungen in NÖ: Hier überholten die Zahlen der vollelektrifizierten Pkw mit 600 erstmals jene der 555 Diesel-Pkw. In Bezirk und Stadt Krems wurden 43 reine E-Autos und 29 Dieselfahrzeuge zugelassen. Die Statistik für September zeichnet ein noch deutlicheres Bild. NÖ-weit standen 631 E-Autos nur mehr 544 Diesel gegenüber, in Krems waren es jeweils 37 und 25 Fahrzeuge. 75 Prozent entfallen auf Firmen und Gebietskörperschaften, der Rest auf Privatkunden.

Diese Entwicklungen sind für Autohändler keine Überraschung

Autohaus-Chef Gerhard Teuschl betont die steuerlichen Anreize, die mit dem Kauf eines E-Autos verbunden sind: „Eine Rolle spielt der Vorsteuerabzug bei Kosten bis zu 40.000 Euro. Auch die neue Art der Kfz-Besteuerung ist zu erwähnen.“ Wenn Arbeitnehmer elektrische Firmenfahrzeuge privat nutzen, falle keine Erhöhung der Bemessungsgrundlage beim Arbeitnehmerlohn an, weil E-Autos vom „Sachbezug“ aufgrund fehlender CO₂-Emissionen befreit sind. Das seien Anreize für Firmen. Teuschl hat ein breites Spektrum an Firmenkunden, die im E-Segment einkaufen. Beim Autohaus Auer im Kremser Gewerbepark gehen 60 Prozent der E-Fahrzeuge an Firmen.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich beim Autohaus Mitterbauer-Smola

„Wir sind wohl eines der wenigen Autohäuser, die im reinen Elektro-Bereich mehr Privat- als Firmenkunden haben“, erklärt Geschäftsführer Mario Mitterbauer. Dies führt er auf ein bisher praktiziertes Modell der Miet-Batterien zurück. „Unser Renault Zoe kostete in diesem Modell nur 20.000 Euro. Aber auch im vollen Kaufpaket ist er mit 30.000 Euro schon recht günstig.“ Auch andernorts spüren Autohändler steigendes Interesse an E-Flitzern. Das sei aber laut Stefan Röglsperger vom Autohaus Birngruber stets eine „verkäufer- und beratungsintensive Angelegenheit“. Einer der größten Diskussionspunkte sei nun oft nicht mehr die Reichweite, sondern die Ladeinfrastruktur. „Wenn jemand in der Nähe einer Starkstromleitung wohnt, hat er ganz andere Voraussetzungen, als jemand in einem Gemeindebau.“ Auch müsse sich der Kunde überlegen, wie viele Kilometer er mit dem Fahrzeug zurücklegt und wie er das Fahrzeug einzusetzen gedenkt. „Bei einem spontanen Ausflug nach Salzburg wird der Kunde mit einem Ladestopp zu rechnen haben.“

Durch Lieferengpässe bei Halbleitern herrschen bei allen Autohäusern und Herstellern Verzögerungen bei den Lieferzeiten. Warten Neuwagenkunden beim Autohaus Teuschl normal zwei Monate, kann sich dies nun bis ins Frühjahr verzögern. Bei Auer wartet man schlimmstenfalls ein Jahr oder länger. Das schlägt sich auf den Gebrauchtwagenmarkt nieder. „Jeder Gebrauchtwagen, der noch gut aussieht, ist schnell weg. Auch die Einkaufspreise sind nach oben gegangen“, so Mitterbauer. „Das führt sogar so weit, dass selbst die Händler, die Gebrauchtwagen gewöhnlicherweise nach Afrika verkaufen, nur mehr schwer Modelle bekommen.“